Bahçe Şemsiyesi İhracatı Yüzde 164,8 Arttı

Türkiye'nin, havaların ısınmasıyla balkon, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık mekanlarda kullanımı artan bahçe şemsiyeleri ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2025'e kıyasla yüzde 164,8 yükselirken, bu ürüne en fazla talep Almanya, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının Kolay İhracat Platformundan yaptığı derlemeye göre, küresel mobilya pazarının, artan inşaat yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik büyümeyle, ilerleyen dönemlerde pozitif gelişme göstermesi bekleniyor.

Mobilya sektörü, ürettiği nihai ürünlerle ekonomiye önemli katma değer sağlarken, 20 yılı aşkın süredir net ihracatçı konumunu sürdürüyor. Sektörün 2025'teki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaşırken, mobilya imalat sanayisinin üretim değerinin 2029'a kadar yüzde 7,4 büyüme göstermesi bekleniyor.

Türk mobilya sektörü, küresel rekabette güçlü bir konum elde etmek için ihracatın artırılmasını, yeni pazarların keşfini ve dijitalleşmeyi önceliklendiriyor. Sektördeki bu genel büyüme beklentisi, özellikle dış mekan ürün grubunda yer alan bahçe mobilyalarına yönelik ihracat performansına da olumlu yansıyor. Bu ürünler arasında yer alan bahçe şemsiyeleri de özellikle bahar aylarının gelmesiyle gerek evlerin balkon, teras ve bahçelerinde gerekse yaz aylarında havaların ısınmasıyla havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık mekanlarda, güneşten korunmak amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.

İlk çeyrekte 1,8 milyon dolarlık bahçe şemsiyesi satıldı

Bu doğrultuda, yaz sezonuna hazırlıkların da başlamasıyla söz konusu ürüne olan talep, ülkenin ihracat performansına yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026'nın ilk 3 ayında "bahçe şemsiyeleri ve benzer şemsiyeler" ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 164,8 artışla 1 milyon 831 bin 208 dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ürün grubunda, yılın ilk çeyreğindeki ithalat, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 26,7 artışla 749 bin 658 dolar oldu.

Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu üründe 1,1 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

En çok bahçe şemsiyesi Çin'den alındı

Güneş ve hafif yağmurdan koruyan farklı form ve malzemelerden üretilen yerli bahçe şemsiyeleri, yurt içinde ve dışında dış mekan dekorasyonunu tamamlıyor.

Bahçe şemsiyeleri ve benzer amaçla kullanılan şemsiyelerde, yılın ilk 3 ayında en fazla dış satım, 558 bin 99 dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla, 306 bin 683 dolarla Belçika, 124 bin 522 dolarla KKTC, 97 bin 71 dolarla Azerbaycan ve 67 bin 139 dolarla Kuzey Makedonya takip etti.

Bu dönemde, en çok bahçe şemsiyesi ise 618 bin 14 dolarla Çin'den alındı.