Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira - Son Dakika
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Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira

26.07.2022 01:15
Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira

Batman'da yetiştiricinin tarlada 8 liraya sattığı çilek, market ve manavlarda 30 TL'den satışa sunuluyor.

Batman'da yetiştiricinin tarlada 8 liraya sattığı çilek, market ve manavlarda 30 TL'den satışa sunuluyor. Fiyat arasındaki uçurumdan olumsuz etkilendiklerini belirten çilek üreticileri, bu uçurumun azaltılmasını istiyor.

Sason'da çilek yetiştiriciliğindeki tüm yük omuzlarında olduğu halde, 8 liradan tarlada sattıkları çileğin kilosunun tezgahlarda 30 lira olmasının satış rekoltelerinde düşüşe neden olduğunu belirten üretici Fahrettin Çelik, aradaki fiyat uçurumunun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Çilek yetiştiriciliğindeki tüm masrafları, bütün emeği biz sarf ediyoruz. Tüm yük biz yetiştiricilerin omuzunda olduğu halde tarlada 8 liradan sattığımız çileğin kilosunun market ve manav tezgahlarına yetişinceye kadar 30, 40 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu durum bizim satış rekoltemizi düşürüyor. Vatandaş 2 kilo alacağına bir kilo almak zorunda kalıyor. Bizden 8 liradan aldıkları çileğin kilosunu onlar 10 ile 15 lira civarında satarlarsa vatandaşın alım gücü de artar. Biz, bu aradaki fiyat farkına çok tepkiliyiz. Arada mağdur olan biz oluyoruz. Uygun fiyata satılırsa tüketim artar. O zaman biz de kazanırız, aracılar da kazanır, tarlada çalıştırdığımız işçi de kazanır. Ama çok pahalıya satarlarsa üretim azalır. Onların makul fiyata satmalarını istiyoruz. Vatandaşımızın sofrasına da çilek gitsin istiyoruz" dedi. - BATMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Batman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira - Son Dakika
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