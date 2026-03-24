Bakan Bayraktar AA Editör Masası'na Katılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Bakan Bayraktar, yarın saat 10.15'te başlayacak AA Editör Masası'nda, enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bayraktar'a, ABD-İsrail ile İran savaşının küresel enerji piyasalarına etkisi, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmaları kapsamındaki faaliyetleri, uluslararası enerji işbirlikleri, yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin gelişmeler ve gündemdeki sorular yöneltilecek.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.
