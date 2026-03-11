Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok - Son Dakika
Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok

Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok
11.03.2026 13:09
Enerji Bakanı Bayraktar, akaryakıt ve doğalgazda arz güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hem akaryakıtta hem de doğal gazda arz güvenliği konusunda bir sıkıntımız yok" dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, bölgedeki gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış ve doğal gaz arzına ilişkin endişelerle ilgili, "Doğal gaz konusunda endişe duymayın. Daha önce de ifade ettim; hem akaryakıtta hem de doğal gazda arz güvenliği konusunda bir sıkıntımız yok, bir sıkıntı da öngörmüyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünyada bir arz kesintisi ve endişesi var. Bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de piyasalar biraz normalleşir" dedi.

Kaynak: DHA

Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok - Son Dakika
