Bakan Bayraktar: Arz Güvenliği Sorunu Yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hem akaryakıtta hem de doğal gazda arz güvenliği konusunda bir sıkıntımız yok" dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, bölgedeki gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış ve doğal gaz arzına ilişkin endişelerle ilgili, "Doğal gaz konusunda endişe duymayın. Daha önce de ifade ettim; hem akaryakıtta hem de doğal gazda arz güvenliği konusunda bir sıkıntımız yok, bir sıkıntı da öngörmüyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünyada bir arz kesintisi ve endişesi var. Bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de piyasalar biraz normalleşir" dedi.