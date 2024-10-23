Bakan Bayraktar, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli savunma sanayimizin kritik öneme sahip kuruluşlarından TUSAŞ'a yönelik bu alçak saldırıyı en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye, terör karşısında asla geri adım atmayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırı ile karşı karşıya kalan TUSAŞ çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."