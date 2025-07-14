Bakan Bayraktar Umman\'da Yatırım Temasları

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman temasları kapsamında Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile bir araya geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından "Umman'daki temaslarımız kapsamında Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Sayın Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile de bir araya geldik. Petrol ve doğal gazdan yenilenebilir enerji ve elektrik altyapısına kadar birçok alanda gerek karşılıklı gerekse de üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldık" paylaşımında bulundu.

Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Umman'ın üst seviye petrol ve gaz arama üretim sektöründeki varlığını genişletmeye yönelik önemli bir adım attı. TPAO, Umman Sultanlığı Enerji ve Madenler Bakanlığı (MEM) ve OQ Exploration and Production New Ventures L.L.C. (OQEP) ile üçlü bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, MEM, TPAO ve OQEP'e belirli sahaları değerlendirmek ve incelemek üzere 3 aylık özel hak tanıdı. Ayrıca, TPAO ile OQEP arasında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla bir iş birliği anlaşması da imzalandı.