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Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz - Son Dakika

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz

14.11.2021 18:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle sonuçlandırmak üzere olduklarını ve ocak ayında da TBMM'ye getireceklerini belirtti.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli kaynaklara göre bir büyümeye geçilmiştir. Türk devletleri iş birliğini ifade eden örgüt kuruldu. Bütün bunlar Türkiye'nin sadece Suriye, Akdeniz'de değil tüm coğrafyada barışı temsil eden ama kalkınma sürecinde büyüyen bir ülke olduğunu gösteriyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 10 büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım büyüme ekonomik bir hadisedir ancak bunun yanında sosyal bir mesele de vardır. Demokratikleşme süreciyle devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıkmasıdır.

"OCAK AYINDA TBMM'YE GETİRECEĞİZ"

Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir. Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türkiye, TBMM, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz - Son Dakika
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