Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Gündemdeki konulara ve vatandaşların merak ettiği konulara değinen Bilgin, emekli maaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"2.500 TL YETERLİ DEĞİLDİR"

Emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili konuşan Bilgin, "Emeklilerin en düşük aldığı maaş 1500 liraydı. Bu rakam daha da düşüktü, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1.500 TL'ye çıkarıldı. Onu da biz 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması... Ama bunların üzerine bir de yüzde artışı yapılmıştır. Yani memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış yapılmıştır. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

"3600 EK GÖSTERGEYİ YAPMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

3600 ek gösterge ilgili de merak edilenlere değinen Bakan Bilgin, şunları söyledi: "3600 ek gösterge yıllardır Türkiye'de konuşulur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun halledileceğini söylemişti. Bunu ele aldık. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok bu işin. Bakanlık içerisinde çalışmamızı yaptık. 3600 ek gösterge çalışanların içinde bir düzenleme yapıyor ama esasen düzenlemeyi emekliliklerinde yapıyor. Bu çalışmayı biz bakanlık içerinde tamamladık. İkinci aşamada sendikalarla değerlendireceğiz. Kadro hakları için çalışmalar yapıyoruz."

"MEMURLAR İÇİN AGİ'NİN DIŞINDAKİ ÖDEMELER DEVAM EDİYOR"

Bilgin AGİ hakkında ise "İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.