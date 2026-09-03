Bakan Bolat: Ağustos ihracatı 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdı
Bakan Bolat, ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatın 280,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördüğünü açıkladı. Bu rekor, Türkiye'nin dış ticaret performansında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Bakan Bolat: "Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir."
Kaynak: İHA
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