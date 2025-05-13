Bakan Bolat: "Cari işlemler açığı Mart ayında 12,6 milyar dolara geriledi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı mart ayında 26,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı mart ayında 12,6 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerin, mal ve hizmetler ihracatındaki artışların etkisiyle mart ayında da devam ettiğini vurguladı.

Bolat, 2025 Yılı Mart Ayı İtibariyle Aylık Cari İşlemler Açığı ilişkin konuşarak, "Mart ayı itibariyle aylık cari işlemler açığı yüzde 1 geriledi ve 4 milyar 87 milyon dolar oldu. Yıllık cari işlemler açığı da mart itibariyle 12,6 milyar dolara geriledi (2024 mart-yıllıklandırılmış 26,4 milyar dolar idi). Mart ayında cari işlemler açığı mal ihracatındaki artışın etkisi ile yaklaşık yüzde 1 oranında gerileme ile 4 milyar 87 milyon dolar olmuştur" açıklamasında bulundu.

"Cari işlemler açığı Mart ayında 12,6 milyar dolara geriledi"

Küresel ekonomideki korumacılık eğilimleri ve dış ticaret politikalarındaki artan belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, cari işlemlerin açığında düşüş gerçekleştiğine vurgu yapan Bolat, "2024 yılı mart ayında 26,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı mart ayında 12,6 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi 2025 yılı mart ayında 1,5 milyar dolar ile fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 115,9 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığınca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ile yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında artarak 379,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Ticarette artan korumacı eğilimlerin, Avrupa birliğindeki zayıf ekonomik görünüm ve tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklendiğini de söyleyen Bakan Bolat, birlikte, GYSH içindeki payı tarihi ortalamanın altında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Bolat, hükümet olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya ve yerli üreticiyi korumaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizerek, cari işlemler hesabında istikrarlı bir seyir sağlanacağını ve makroekonomik istikrarın güçlendirileceğini aktardı.

Bakan Bolat, üretim-yatırım-istihdam-ihracat-adil bölüşüm ve katma değerli üretim önceliklerinde oluşturulan kalkınma stratejisi ile gelecek dönemde Türkiye ekonomisini bölgesinde cazibe merkezi olarak öne çıkarmak amacıyla çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Önderliğinde kararlılıkla sürdüreceklerini altını çizdi. - ANKARA