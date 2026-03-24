Bakan Bolat DTÖ Konferansı İçin Kamerun'a Gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde çok taraflı ticaret sisteminin masaya yatırılacağı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere yarın Kamerun'a gidecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre DTÖ'nün 14. Bakanlar Konferansı, 25-26 Mart'ta Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bakan Bolat da örgütün 166 üye ülkesinin ticaret bakanlarını bir araya getirecek konferansa katılmak üzere yarın bu ülkeye ziyarette bulunacak. Bolat'ın burada çeşitli ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye, DTÖ'nün daha etkin çalışması için katkı sunuyor

Küresel ticaret sisteminin en üst karar alma platformu niteliğini taşıyan konferans, mevcut uluslararası konjonktürde artan jeopolitik gerilimler, savaşlar, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve güçlenen korumacı eğilimlerin belirleyici olduğu dönemde önemli konu başlıklarına odaklanacak.

Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve bölgeyi etkileyen çatışmalar ile bunların ekonomiden ticarete kadar etkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kurallara dayalı, açık ve kapsayıcı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, konferansın öncelikli gündem başlıkları arasında bulunuyor.

Konferans kapsamında uzun süredir işlevselliği tartışılan DTÖ'nün mevcut yapısının daha etkin hale getirilmesine yönelik görüşmelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, tarım müzakereleri ve balıkçılık sübvansiyonlarına ilişkin çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Türkiye, kurallara dayalı, açık ve kapsayıcı çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü bağlılığını sürdürürken DTÖ'nün daha etkin ve işlevsel hale getirilmesine yönelik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam ediyor.

DTÖ ticari sorunlara çok taraflı çözüm sağlıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre uluslararası ticaret sisteminin yasal ve kurumsal temeli olan DTÖ, 1 Ocak 1995'te faaliyete geçti. Örgüt, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı, kurallarını şeffaflaştırmayı ve işlemleri kolaylaştırarak küresel ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

DTÖ, üye ülkelerin ticari sorunlarını tek taraflı önlemlere başvurmadan çözüme kavuşturmasına ve gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı ticaret sistemiyle bütünleşmesine aracılık ediyor.

Örgütün ana işlevleri arasında ülkeler arasındaki ticaret kurallarını belirlemek, ticaretin serbest ve öngörülebilir şekilde işlemesini sağlamak ve ticaret anlaşmazlıklarını çözmek yer alıyor.

Örgütün daha etkin hale getirilmesine yönelik reform tartışmaları ise özellikle 2017'de Buenos Aires'te düzenlenen Bakanlar Konferansı sonrasında daha görünür hale geldi. Burada e-ticaret, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve yatırımlar gibi yeni konular ele alındı.

Öte yandan dünya tarım ürünleri ticaretinin adil, şeffaf ve öngörülebilir bir zeminde sürdürülmesi amacıyla 2000 yılından bu yana da tarım müzakereleri devam ediyor. Bu müzakerelerde 1995'te yürürlüğe giren DTÖ Tarım Anlaşması temel alınarak gelecek yıllarda dünya tarım ürünleri ticaretini yönlendirecek kural ve disiplinler belirlenmeye çalışılıyor. Müzakerelerin ana hedefleri arasında da tarım ürünleri ticaretinde pazara giriş koşullarının ve ihracat rekabeti disiplininin iyileştirilmesi yer alıyor.