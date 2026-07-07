Bolat, Miçotakis ve Montenegro'yu karşıladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'yu karşıladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, ülkeye gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Portekiz Başbakanı Montenegro'yu karşıladıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, zirvenin, ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin ve çok boyutlu işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.