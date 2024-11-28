Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle bir araya geldi.

28.11.2024 20:57  Güncelleme: 20:59
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman Sultanı Sayın Haysem bin Tarık'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyareti kapsamında, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais Mohammed Al Yousef ve heyetiyle bir araya geldik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır'ın da iştirak ettiği görüşmemizde, Türkiye- Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri, Umman 2040 Vizyonu kapsamında firmalarımızın katkıları, müteahhitlik hizmetleri, karşılıklı yatırımlar ve serbest bölgeler alanlarındaki ortak çalışma konularını ele aldık. Türkiye, elverişli yatırım ortamı, 1,2 trilyon dolara ulaşan gayrisafi yurtiçi hasılası, 600 milyar doları aşan mal dış ticareti, 170 milyar dolara ulaşan hizmetler dış ticareti ile Ummanlı yatırımcılar için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Ticaret Bakanlığımızca belirlenen 'hedef ülkeler' arasında yer alan Umman ile ikili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırmayı, Umman'daki projelerde firmalarımızın daha çok yer alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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