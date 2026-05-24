Bakan Bolat'tan Bayram Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı öncesinde Bahçelievler Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulundu.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sosyal devlet anlayışıyla, kimsesizlerin kimsesi, ihtiyaç sahiplerinin güvencesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Bir medeniyetin gücünün, büyüklerine gösterdiği vefada ve çocuklarına sunduğu şefkatte saklı olduğunun altını çizen Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yaklaşan mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bugün, Bahçelievler Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, hayat tecrübelerinden istifade edip dualarını aldık, bayramlarını tebrik ettik. Ardından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde devletimizin koruması altındaki yavrularımızı ziyaret ederek onların neşesine, heyecanına ve içten muhabbetine iştirak ettik, bayram sevincini birlikte paylaştık. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve afiyet, evlatlarımıza ise huzur, başarı ve güzel bir gelecek diliyor, Kurban Bayramı'mızın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."