Bakan Bolat'tan Esnafa Destek Mesajı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus ve heyetini kabul ettiğini belirterek, "Her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ESDER tarafından hazırlanan 'Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu' başlıklı çalışmalarını ele alarak fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."