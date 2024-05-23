Ekonomi

Bakan Bolat'tan "Gümrük Birliği" açıklaması

Bakan Bolat: ( AB Komiseri Varhelyi ile görüşmesine ilişkin) " Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında gümrük birliğini genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüşmesinde gümrük birliği konusunun da ele alındığını belirterek, "AB Komiseri Varhelyi, önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında, AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve gümrük birliğini genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bu ziyadesiyle olumlu bir gelişime olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Bakanlık binasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılmasının ardından Bakan Bolat açıklamalarda bulundu. Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüşmesinde Gümrük Birliği, vize süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde de atılabilecek adımlar ve AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret konularının ele alındığı bilgisini verdi.

1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı başlamasıyla gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda önemli adımlar bekleniyor

AB Komiseri Varhelyi ile ele alınan konular arasında gümrük birliğinin modernizasyonu konusunun büyük bir önem taşıdığını dile getiren Bakan Bolat, "AB Konseyi'nin henüz tavsiye raporunu kabul edip AB Komisyonu'na gümrük birliğini genişletmek için müzakerelere başla yetkisi vermemişti. Geçen nisan ayındaki gayriresmi AB Konsey zirve toplantısında AB Daimi Temsilciler Komitesi, bu konuda söz konusu tavsiye raporunu görüşme ve çalışmalara başlama görevi verildi. AB Komisyon Üyesi Varhelyi, bunun pozitif olumlu ve ileri bir adım olduğunu ifade etti. ve önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bu AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve gümrük birliğini genişletme, hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bu ziyadesiyle olumlu bir gelişime olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'yle Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinde iki tarafın da rahatsız olduğu bazı ticari konular vardı. Bu noktada AB tarafının Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler" diye konuştu

"Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türklerin vize başvuru reddinin yüzde 16.5'a gerilediğini söyledi"

Varhelyi ile görüşmelerinde vize konusunun gündeme geldiğini kaydeden Bakan Bolat, "AB Komisyonu olarak üye ülkelere ve onların dış işlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuruları ve çok girişli ve uzun süreli vize alması noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının başvurularında özellikle vize başvuru reddinin yüzde 16.5'a gerilediğini söyledi. Vatandaşlarımızın gerek ticaret, gerek turistik, gerek eğitim, gerek akademik, kültürel sanatsal çalışmaları için AB ülkelerine vize başvurularında bir artış var. Geçen yıl yüzde 30'luk bir artış olmuş. Sayın Varhelyi'nin bize açıklamasına göre, AB Komisyonu, üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki gerek insan kaynağı, gerekse donanım yönünde kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş. Kotalar noktasında özellikle kara yolu taşımacılarının ikili ve transit kotalarının bitmesi ve bunların arttırılması konusunda da üye ülkelere tavsiyede bulunduklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

"Avrupa Yatırım Platformu sektörler için düşük finansman maliyetli proje kredileri tahsisi yapacak"

Bakan Bolat, Varhelyi ile ele alınan konular arasında Avrupa Yatırım Platformu olduğunu da kaydetti. Bakan Bolat, 2026 yılının başından itibaren uygulamaya girecek 10 milyar euro bedelli platformdan Türkiye'nin de sektörel projeler noktasında yararlanabileceğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin yakın zamanda Avrupa Yatırım Platformu adında mekanizma oluşturdu. Türkiye'nin de bu platformdan sektörel projeler noktasında yararlanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki yılın başından itibaren uygulamaya girecek. Toplam 10 milyar euro bedelli Avrupa Yatırım Platformu çeşitli sektörler için çok çok düşük finansman maliyetli proje kredileri tahsisi yapacak. Türkiye'deki firmalarımız, sektörlerimizle bu yatırım platformundaki finansal imkanlara başvurmak için projelerini sunabilecekler" dedi.