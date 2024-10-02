Bakan Bolat'tan Müfettişlere Önemli Mesajlar

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta göreve başlayan ticaret müfettiş yardımcılarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toplantımızda ticaret müfettiş yardımcılarına mesleklerinin her aşamasında adalet düsturu ile hareket etmeleri gerektiğini vurguladık. Dış ticaret hacmimizin 600 milyar doları aştığı bir dönemde, yasal ticaretin önünü açmak ve yasa dışı ticaretle mücadelede müfettişlerimiz önemli bir görev üstlenmektedir. Tüm müfettişlerimize ve yeni göreve başlayan müfettiş yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."