Tekstil İhracatı 21,2 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Tekstil İhracatı 21,2 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katılarak tekstil ve konfeksiyon sektörünün önemini vurguladı. Bakan Bolat, ihracatın devam edeceğini ve finansman imkanları konusunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

11.09.2024 21:56
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Bakan Bolat: "Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracat gerçekleşti"

Bakan Bolat, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katıldı

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçılara desteğimiz devam edecek, Türk Eximbank'daki kaynaklarımız devam edecek. Finansman imkanları ve maliyetleri konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankamız ile ortak bir çalışma içindeyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katıldı. Fuarın açılış programında konuşma yapan Bakan Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için öneminden bahsetti. Bakan Bolat, "Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Özellikle bu ay hem AB'de hem ABD'de faiz indirimleri başlayacak. Bu indirimlerle tekrar talep canlanacaktır. Bu durum tekstil ve konfeksiyon sektöründe siparişlerin artmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Tekstil sektörünün Türkiye için lokomotif bir sektör olduğunu ifade eden Bolat, "Texhibition fuarı giderek büyümekte. Bu büyüme de tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ne kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğunu göstermekte. Geçen yıl kötümser bir hava vardı. Bu kötümser havaya itibar edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Yeter ki markalaşma yoluyla, inovasyon yoluyla, kaliteli üretim yoluyla daha yüksek fiyat ürünler satabilelim. Aldığımız bütün tedbirler bu doğrultuda oldu" dedi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı bir büyüme kaydettiğini de hatırlatan Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 5,1 oranda reel büyüme kaydetti. Güçlü bir performans sergiledik. 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5,6 puanlık büyüme sağladık. Bu büyümenin 1,6 puanlık net katkısını ihracat sağladı. İhracatçıların başarısı büyümede lokomotif rol oynadı. 2024 yılının ilk yarısı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Bunun da 1,4 puanlık katkısı ihracattan gelmektedir. Bu performans devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracat gerçekleşti"

Tekstil ve konfeksiyon ihracatı ile ilgili bilgi veren Bakan Bolat, "Finanslara erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içerisindeyiz, bakanlık olarak çalışmalar yapıyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Konfeksiyon sektörünün ihracatında yüzde 6,5 civarındaydı. Son iki ayda siparişlerde artışlar olduğunu öğrendik. Tekstilde ise ilk 8 ayda 6,2 milyar dolar ihracata ulaştık. Özellikle bu ay hem AB'de hem ABD'de faiz indirimleri başlayacak. Bu indirimlerle tekrar talep canlanacaktır. Bu durum tekstil ve konfeksiyon sektöründe siparişlerin artmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak verilen desteklerden de bahseden Bakan Bolat, "6-8 Mart 2024 tarihlerinde fuara katılım sağlayan 453 firmamıza 64 milyon 89 bin 488 TL destek ödemesi yapılmıştı. Bahse konu değişiklik ile beraber firmalarımızın yıllık yurt dışı fuar katılım sınırı 5'ten 8'e; mikro/küçük işletme sayılan KOBİ'lerimizin yıllık yurt dışı fuar katılım sınırı 10'dan 13'e ve yurt içi fuar katılımcısı firmalarımızın katılım sınırı 3'ten 6'ya çıkartılmıştır. Böylece, yılda 2 defa düzenlenen Texhibition fuarımız, desteklenen sezonluk fuarlar içerisinde yer almakta olup firmalarımızın bu güzide etkinliğe katılımının artmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tekstil İhracatı 21,2 Milyar Dolar - Son Dakika

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