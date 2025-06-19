Bakan Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği\'ni Kabul Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettik. Küresel ticaret pazarında sağladığı güçlü bağlantı ile önemli bir lojistik üs olan ülkemizin kara, deniz ve havacılık taşımacılığı noktasındaki konumunu da her geçen gün güçlendirmektedir. Bu çerçevede kara taşımacılığı başta olmak üzere ülkemizden dünya pazarlarına ürettiğimiz ürünlerin taşınmasında önemli bir rol oynayan taşımacılık sektörümüz, dış ticaretimizin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Görüşmede, sektörün ileri dönemine ilişkin yol haritasının ve beklentinin konuşulduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, sektörümüzün mevcut yapısının güçlendirilmesine, uluslararası ticarette yaşanan dönüşüme paralel olarak yeni stratejiler geliştirerek uygulamasına, ulaştırma politikalarının sektörümüz ve ülkemizin hedefleri ekseninde gelişmesine yönelik katkılarını desteklemekteyiz. Bugünkü görüşmemizde de sektörümüzün önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, mevcut talep ve beklentilerini ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA