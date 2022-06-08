Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi - Son Dakika
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Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi

08.06.2022 11:04

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiracıları mutlu edecek düzenlemenin haberini verdi. Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." dedi.

Milyonlarca kiracının dört gözle beklediği düzenlemeye ilişkin çalışmada sona gelindi. Kiralarda artış sınırını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi.

"BUNUN ÜZERİNDEKİ ARTIŞLAR GEÇERLİ OLMAYACAK"

Bozdağ'ın açıklamasında, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek. Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ OLMASINA ÖZELLİKLE ÖNEM VERDİK"

Canlı yayında düzenlemenin detaylarını veren Bakan, "Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir." dedi.

BU AY KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 39,22 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEKTİ

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 olmuştu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %39.33 oranında zam yapılabilecekti.

4 BAKANLIK TOPLANTI YAPMIŞTI

Konut kiralarındaki fahiş artışlar hükümetin yakın takibindeydi. Başta büyükşehirler olmak üzere, son dönemlerde vatandaşların gündemine gelen yüksek konut kiraları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan bürokratlarının katıldığı "fahiş kira toplantısı"nda detaylı şekilde masaya yatırılmıştı.

YORUMLAR (2)
  • Samur Birsen: Bu ne biçim bir önlem damacana su artışına ekmeğe simide zamma kısıtlama koyamayan hükümet kiraya getirmiş tabii büyük sermayeye dokunma sen kişilere dokun.ben evimi kiraya verip çocuklarımın yanına taşındım şimdi kira geliri 20 damacana su almıyor ayıptır günahtır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: ben yüksek faiz ve yüksek enflasyonla mücadele edip zor şartlarda çalışıp ev alayım. benim evimin kirasını devlet belirlesin ve beni zor durumda bıraksın. adaletmi bu. elimde bir kira gelirim var onunla geçiniyorum bu yüksek enflasyona karşı aynı enflasyon oranında kira artmazsa ben ne yiyecegim nasıl olacak. gelirimi sabit tut gidere devamlı zam yap. aradaki farkı nasıl kapatacagım. Cevap Yaz 32 9 Yayından Kaldır
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Bakan Bozdağ: 'Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının... Bakan Bozdağ: 'Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının... Bozdağ: '1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı... Bozdağ: '1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı...

Bekir Bozdağ, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi - Son Dakika


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