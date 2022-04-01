Antalya'ya önem katanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kuruluşunun 140. Yıl Dönümü ve Kente Önem Katanlar (KÖK) 2022 Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Konferans Salonu'ndaki törene video konferans ile katılarak ödül alanları tebrik etti.

ATSO'nun 140 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Antalya'ya kazandırdığı çalışmalarla hep referans gösterildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Antalya'nın tarım, turizm, ticaret, üretim ve ihracat şehri olmasında, ATSO ve üyelerinin azimli çalışmalarının çok büyük rolü olmuştur. Odamız Antalya'da iş dünyamızın nabzını en iyi şekilde tutarak üyelerimizin sesine tercüman olmakta, sorunlarının çözümü için devreye girmekte ve bunları da sonuçlandırmaktadır. Bugün Avrupa'nın en güçlü odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ATSO da üyelerine aynı standartta hizmet verir hale gelmiş ve akredite olarak bunu da belgelemiştir." diye konuştu.

"Antalya barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülüyor"

ATSO Başkanı Davut Çetin de Odanın Antalya'nın en eski kurumlarından birisi olduğuna işaret ederek 100 yıl önce 100 civarında üyesi olan ATSO'nun bugün 55 bin üyeye eriştiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Çetin, Antalya'nın böyle bir zamanda hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan gelen insanlara ev sahipliği yaptığını anlattı. Bir an önce savaşın bitmesi temennisinde bulunan Çetin, "İki ülkenin bakanları da Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya'da buluştu. Antalya'nın barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülmesi bizi mutlu ediyor." dedi.

Antalya'nın salgın döneminde de büyük bir direnç gösteren illerden biri olduğunu dile getiren Çetin, sağlık, turizm, ihracat gibi alanlarda süreci çok iyi yönettiklerini ifade etti.

Kent olarak en zor zamanda bile geleceğe güven ve iddiayla bakabildiklerini aktaran Çetin şunları söyledi:

"Pandemi döneminde bile kurulan şirket sayısında dördüncü sırada olduk. İstihdamda Bursa'ya yakın bir düzeye geldik. Tarım ve sanayi ihracatında 2 milyar 400 milyon dolar düzeyine ulaştık. Tarımda sadece sebze değil, aynı zamanda tohum ve ekipman da ihraç ediyoruz. Son 20 yılda yabancılara satılan konut sayımız 100 bin civarındadır. Son 4 yıldaki satış ise 40 bine yakındır. Ülke dışından, ülke içinden gelen nüfusla birlikte sermaye de gelmekte, yabancı sermayeli şirketlerimiz artmaktadır. Turizmde ne olursa olsun Antalya eşsizdir, bu yıl yine Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından birisi olacağımıza inanıyorum."

Çetin, 3 yıldır ATSO'nun geleneksel ödül törenlerini KÖK çatısı altında birleştirdiklerini anımsatarak tören bütçelerini de her yıl bir sosyal sorumluluk projesi için kullandıklarını kaydetti.

Salgına rağmen ilk yıl Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine spor salonu yaptıklarını, ikinci yıl Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine uçak bakım hangarı kazandırdıklarını anlatan Çetin, "Bu yıl da Odamızın 140. yılı ve 2022 yılı KÖK Ödül töreni vesilesiyle Kemer'e Eğitim ve Kültür Merkezi kazandırdık. Yaptığımız eserlerde ödül alan arkadaşlarımızın isimleri yazılmakta ve Antalya tarihine kazınmakta. Yani ödül alan arkadaşlarımızın adına her yıl Antalya'ya bir armağan vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende, ödüle layık görülen firmalara, girişimcilere ve üyelere ödülleri verildi.