Bakan Derya Yanık vatandaşlık maaşını kimlerin alacağını açıkladı

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları seçime 8 gün kala netleşmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu 'vatandaşlık maaşı' için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve 'Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak?' sorusuna yanıt verdi.

"KRİTELERİN ÖNEMLİ BİR KISMI MEVCUT"

CNN Türk yayına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var" açıklamasını yaptı.

AYNI AİLEDEN BİRKAÇ KİŞİ FAYDALANABİLECEK

Aynı aileden birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

THE ECONOMIST'E TEPKİ

The Economist'in "Erdoğan gitmelidir" şeklinde bir kapak yapmasına da tepki gösteren Bakan Yanık, "Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'Gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir. Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir. Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.