Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor

26.07.2022 21:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturaları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Vatandaşa gelen 500 liralık faturanın aslında 2 bin lira olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkine konuşan Bakan Dönmez, bu konuda bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Dönmez, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." ifadelerini kullandı.

"2 BİN LİRALIK FATURANIN BİN 500 LİRASINI DEVLET KARŞILIYOR"

Doğalgaz fiyatları ile ilgili de konuşan Dönmez, "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız, aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor" dedi.

"HEM VATANDAŞIMIZ HEM DE DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Karadeniz gazına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Dönmez, "İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak." şeklinde konuştu.

"FİLOMUZA DÖRDÜNCÜ BİR KARDEŞ GELDİ"

Dönmez, sondaj gemisi ile ilgili ise, "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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Fatih Dönmez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor - Son Dakika
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