Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

20.05.2022 17:22
Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz.

Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma işimiz var. Bugün, konut stoğumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Köyceğiz'e 574 konut, 21 dükkan, 1 camii yapılacak Köyceğiz'e 574 konut, 21 dükkan, 1 camii yapılacak Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz Bakan Dönmez: '2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Bakan Dönmez: '2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu.
Kaynak: İHA

Enerji, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement