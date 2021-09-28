Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "doğal gazın yeni evinde" çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Hedef 2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tesis, 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.