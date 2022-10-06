Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız." - İSTANBUL