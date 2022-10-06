Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz.

06.10.2022 15:18
Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz.

Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz.

Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR'ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 21:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement