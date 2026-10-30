Bakan Ersoy, 2026'nın ilk 9 ayında 51 milyar 278 milyon dolar turizm geliri açıkladı

Bakan Ersoy, 2026'nın ilk 9 ayında 51 milyar 278 milyon dolar turizm geliri açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Ersoy, 2026'nın ilk 9 ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandığını, aynı dönemde 51 milyar 278 milyon dolar turizm geliri elde edildiğini bildirdi. Açıklanan veriler, yılın ilk 9 ayına ilişkin ziyaretçi sayısı ve turizm gelirini kapsıyor.
Bakan Ersoy "2026 ilk 9 ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandı. Yılın ilk 9 ayında 51 milyar 278 milyon dolar turizm geliri elde edildi"
Kaynak: İHA
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