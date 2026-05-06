Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

06.05.2026 00:45
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, maden işçilerinin Ankara'da gerçekleştirdikleri ve dün uzlaşıyla sonuçlanan eyleme ilişkin, "Doruk Madencilik ile ilgili süreci baştan beri yakından takip ediyoruz. Burada Teftiş Başkanlığımızı talimatlandırdım. 2023 yılında bu firmaya 2 milyon lira bir ceza kestik işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle. Daha sonra 2025 yılında da ne yazık ki aynı sebepten dolayı firmaya 20 milyona yakın bir ceza öngördük. Dün suhulet ve sağduyuyla o süreç tamamlandı. Biz çalışma barışının korunmasına ve devamına değer veriyoruz. Sendikalarımız ve işverenlerimizle yaptığımız görüşmelerimizde, bakan yardımcılarımızla dün bir görüşme gerçekleştirildi. Bunun neticesinde sağduyuyla maden işçilerimizin alacaklarının ödenmesi konusunda işverenlerimiz taahhütte bulundular" dedi.

'TARİHİ SEVİYELERE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Bugün açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendiren Işıkhan, "Emekçilerimize haklarının verilmesinin yanında istihdamda, iş gücüne katılımda tarihi seviyelere ulaşmış durumdayız. İşsizlik oranı yüzde 8,1 olarak açıklandı. Bunun arkasında 24 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz aktif iş gücü politikalarımızın önemli etkilerini görüyoruz. GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) programı özellikle gençlere yönelik çok ama çok önemli bir istihdam hamlesi olacaktır. 5 alt projeden oluşan bu hamlemizi de inşallah, zaten büyük bir kısmı şu anda uygulamada yerini almış durumda, bundan sonraki süreçte de hem gençlerimizin yanında hem kadınlarımızın iş gücüne katılımı konusunda, dezavantajlı gruplarımız da dahil olmak üzere istihdamı artırmak yönünde çabalarımızı sürdüreceğiz. Genç işsizlik oranımızda da bir 0,3 puan gibi bir düşüş yaşandı. Uyguladığımız politikaların sonuçlarını görebilmek çok önemli. 35 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor işsizlik oranı. Etrafımızda yaşanan süreci sizler çok iyi takip ediyorsunuz. Savaş sarmalında dahi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Genç istihdam yapısı ve dinamik bir yapıya sahip" diye konuştu.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

'SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETTİK'

Işıkhan, Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerini neden ziyaret etmedikleri yönündeki soruya ise "Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan işçilerin temsilcileriyle görüştük. Onları bakanlığımıza davet ettik. Taleplerini işvereni karşıya oturtarak, işçi ve işveren sendikalarını yan yana getirerek bu süreci başarıyla yönettik" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

