Bakan Işıkhan: "İŞKUR aracılığıyla 2026’da 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında; 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ve 2025 yılı kesin hesap kanunu teklifini görüşmek için toplandı. Bakan Işıkhan sunumunda çalışma hayatına ilişkin politikaları, büyümeyi ve üretimi destekleyen, çalışan haklarını koruyan ve iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayışla yürüttüklerini söyleyerek, "Bu amaçla hazırladığımız '2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi' 1 Şubat 2025'te yürürlüğe girmişti. Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini bütüncül biçimde ele alan; 'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'ni de 2026 yılı sonuna kadar yayımlamayı hedefliyoruz. Sosyal diyalog, çalışma hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Üçlü Danışma Kurulu, 14. Çalışma Meclisi ve Kamu Personeli Danışma Kurulu aracılığıyla tarafları bir araya getirdik. İşçilerde sendikalaşma oranı; 2013'te yüzde 9,2 iken 2026'da yüzde 13,8'e; kamu görevlilerinde ise sendikalaşma oranı; 2002'de yüzde 47,94 iken 2026'da yüzde 77,96'ya yükseldi. İşgücü piyasasında dengeyi sağlamaya çalışırken, çalışanlarımızın gelirlerinin korunması için de çaba sarfediyoruz. 2026 yılı için net asgari ücret bildiğiniz gibi; 28 bin 75 lira olarak belirlenmiştir. 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak yüzde 207 artış sağlandı" ifadelerini kullandı.

"Memur ve memur emeklilerimiz için, 2027 yılında yüzde 5 ve 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır"

2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere "Asgari Ücret Tespit Komisyonu"nun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Aralık ayında toplanacağını dile getiren Işıkhan, "Kayıtlı istihdamı korumak, ilave istihdamı desteklemek ve özellikle asgari ücretin daha yüksek seviyede belirlenebilmesi için uyguladığımız Asgari Ücret Desteğini 2026 yılında 1.270 liraya çıkardık. Yaklaşık 1,5 milyon iş yerine 48,4 milyar lira destek verdik. Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarında, 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleşti. En düşük devlet memuru maaşı Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldi. Ayrıca memurlarımızın taban aylıklarını emekli aylıklarına da yansıyacak şekilde bin lira artırdık. Yürürlükteki 2026-2027 dönemine ilişkin Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerimiz için 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki artışlar ile olası enflasyon farkı da aylıklara yansıtılacaktır" dedi.

"İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettik"

İstihdam politikalarının merkezinde, daha fazla vatandaşın üretime ve çalışma hayatına katılmasının yer aldığının altını çizen Işıkhan, "Orta Vadeli Program ve Ulusal İstihdam Stratejisi hedefleri doğrultusunda istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya ve iş gücümüzün niteliğini yükseltmeye odaklanıyoruz. 2026 yılı Eylül ayı verilerine göre, iş gücümüz 35,4 milyon, istihdamımız 32,4 milyon, işsiz sayısı 2,9 milyon ve işsizlik oranımız ise yüzde 8,4 olmuştur. İşsizlik oranımız 41 aydır tek hanelerde seyretmektedir. 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı yüzde 14,8, ne eğitimde ne istihdamda 'NEET' olanların oranı ise 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 22,2 olmuştur. Önümüzdeki üç yıl da yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettik. 2002'den bu yana 6 milyon kadının, 600 bin engelli vatandaşımızın ve yaklaşık 5,9 milyon gencimizin işe yerleşmesini sağladık. Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarıyla milyonlarca vatandaşımızın mesleki beceri kazanmasına destek verdik" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki üç yılda, 450 bin gencimizi de eğitim ve istihdama kazandırmayı hedefliyoruz"

Gençler için en büyük hedefin, eğitimden iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak ve ilk iş deneyimlerine erişimlerini artırmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu nedenle, üç yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedeflediğimiz 'Gençliğin Üretim Çağı 'GÜÇ' Programı'na toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mesleki eğitimden staja, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerden ilk işe uzanan beş programı, GÜÇ çatısı altında bir araya getirdik. Birinci program, 2026 yılı itibarıyla İŞKUR'a devredilen 'Ulusal Staj Programı'dır. Staj ile gençlerimizi, çalışma hayatıyla erken tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde 144 bin öğrencimize staj imkanı sağladık. Üç yıl sonunda 800 bin öğrencimize staj kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci program, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimize yönelik özel iş gücü uyum programımızdır. Bugüne kadar İşgücü Uyum Programlarından 61 bin 616 NEET gencimiz yararlandı. Önümüzdeki üç yılda 450 bin gencimizi de eğitim ve istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Üçüncü program, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin çalışma alışkanlığını, disiplinini güçlendiren ve becerilerini geliştiren 'İŞKUR Gençlik Programı'dır" ifadelerini kullandı.

"2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik"

Emeklilerin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları attıklarını söyleyen Işıkhan, "2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını, 2026 yılı Ocak ayında 20 bin liraya, Temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükselttik. 2018'den bu yana toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.' Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.

"SMA tedavisinde ikinci bir ilacı daha geri ödeme kapsamına aldık"

İlaç ve tedaviye erişimi güçlendirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Işıkhan, "2000'li yılların başında bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken bugün 8 bin 845 ilacı geri ödeme kapsamında bulunduruyoruz. Yalnızca 2026 yılında 253 ilacı daha bu kapsama aldık. Bunların 29'u kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. 2025 yılında geri ödeme kapsamına alınan beş farklı immünoterapi ilacı sayesinde, son bir yılda yaklaşık 41 bin kanser hastamızın tedaviye erişimi sağlandı. SMA tedavisinde ikinci bir ilacı daha geri ödeme kapsamına aldık. 18 yaş altındaki Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sürekli glukoz izlem cihazlarının bedelini karşılıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 155 bin reçete için 1 milyar 800 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Prostat kanseri, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, nadir hastalıklar gibi alanlarda yeni tedavi seçeneklerine erişimi genişlettik. Tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve diyabet tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemeler dahil çeşitli ürünlerin geri ödeme tutarlarında yüzde 20 artış gerçekleştirdik. Çölyak ve belirli metabolizma hastalıklarında, özel beslenme ürünlerine sağlanan ödemeleri de yüzde 30 artırdık" diye konuştu.

"Sistem, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceden gözeten, onlara yol gösteren bir yapıya sahip olacaktır"

Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yeni ve kapsamlı bir dijital dönüşüm projesi hakkında bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Işıkhan, "Önümüzdeki yılın başlarında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu sistemle, vatandaşlarımız sosyal güvenlik ve sağlık işlemlerini çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilecektir. Özellikle sağlık raporlarının ve düzenli reçetelerin yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacak, gereksiz hastane başvurularını azaltarak hem vatandaşlarımızın hem de hastane ve doktorlarımızın yükünü hafifleteceğiz. Sistem; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini de kapsayan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceden gözeten, onlara yol gösteren ve doğru sağlık hizmetine yönlendiren bütüncül bir yapıya sahip olacaktır" bilgisini verdi.

"Bakanlığımızın 2027 yılı toplam bütçe teklifi; 2 trilyon 395 milyar 824 milyon 844 bin liradır"

Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı harcamaları için 7 milyar 512 milyon 634 bin lira bütçe teklif edildiğini duyuran Işıkhan, "Bakanlığımızın 2027 yılı toplam bütçe teklifi; 2 trilyon 395 milyar 824 milyon 844 bin liradır. Bütçemizden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 2 trilyon 266 milyar 365 milyon 277 bin lira, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 121 milyar 946 milyon 933 bin lira olmak üzere, 2027 yılında toplam 2 trilyon 388 milyar 312 milyon 210 bin lira kaynak aktarılması öngörülmektedir. Merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alan ve Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığının bütçe büyüklüğü ise gider bütçesi 388 milyon 658 bin lira, gelir bütçesi 441 milyon 767 bin lira, net finansman 3 milyon liradır" dedi.