Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı nisanda yüzde 8,2 oldu, 36 aydır tek haneli seyrediyor - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı nisanda yüzde 8,2 oldu, 36 aydır tek haneli seyrediyor

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı nisanda yüzde 8,2 oldu, 36 aydır tek haneli seyrediyor
04.06.2026 12:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 8,2 olduğunu, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldığını ve 36 aydır tek haneli seyrettiğini açıkladı. İstihdam sayısının 32 milyon 166 bin kişi, iş gücü sayısının ise 35 milyon 34 bin kişi olduğunu belirten Işıkhan, genç işsizlik oranının da yüzde 14,5'e gerilediğini ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü" dedi.

Bakan Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "İşsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İş gücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İş gücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. En büyük hedeflerimizden birisi gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek, nitelikli beceriler kazanmalarını sağlayarak onları istihdama kazandırmaktır. Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin çalışma hayatını geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı nisanda yüzde 8,2 oldu, 36 aydır tek haneli seyrediyor - Son Dakika

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