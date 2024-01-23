Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yüzde 49,25'e yükseltilecek
Bakan Işıkhan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının yüzde 49,25'e yükseltileceğini duyurdu. Emekli maaşlarının artışı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplara yatırılacak.
Bakan Işıkhan TRT Haber'de emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz"
-Bakan Işıkhan:
-"(Emekli maaşları) Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak."
Kaynak: İHA