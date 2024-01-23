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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yüzde 49,25'e yükseltilecek - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yüzde 49,25'e yükseltilecek

Bakan Işıkhan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının yüzde 49,25'e yükseltileceğini duyurdu. Emekli maaşlarının artışı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde hesaplara yatırılacak.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yüzde 49,25\'e yükseltilecek
23.01.2024 - 22:48,
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Bakan Işıkhan TRT Haber'de emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz"

-Bakan Işıkhan:

-"(Emekli maaşları) Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak."

Kaynak: İHA
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TRT Haber, Bağ Kur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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