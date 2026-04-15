Bakan Kacır, Bankalar ile Toplantı Düzenledi
Bakan Kacır, Bankalar ile Toplantı Düzenledi

15.04.2026 09:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bankalarla sanayi ve teknoloji desteklerini görüştü.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında banka yöneticileri ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısına misafir olduk, bankalarımızın yöneticileri ile bir araya geldik. Sanayi ve teknoloji politikalarımızı destekleyici nitelikte finansman programlarını, KOBİ'lerimizi ve teknoloji girişimlerimizi güçlendirecek adımları istişare ettik. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programından Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programına, Teknoloji Hamlesinden Yerel Kalkınma Hamlesine, Stratejik Teşviklerden Yeşil/Dijital Dönüşüm Programlarına, KOSGEB Programlarından Ar-Ge Teşviklerine, Girişim Sermayesi Fonlarından TÜBİTAK Desteklerine tüm enstrümanlarımızı sanayicilerimiz ve girişimcilerimiz için sunuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirirken, desteklerimizle emek yoğun sektörlerimizin de yanında oluyoruz. Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımları hızlandırmayı ve üretimi büyütmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

