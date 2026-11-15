Bakan Kacır'dan Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu değerlendirmesi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'na ilişkin, "Hedefimiz, 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayide karbonsuzlaşma yatırımını desteklemek." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sanayi gücü, yeşil dönüşüm vizyonu ve attığı kararlı adımların uluslararası alanda takdir gördüğünü belirtti.

Bakan Kacır, "COP31 kapsamında Antalya'da tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP), dünyanın önde gelen finans ve kalkınma kuruluşlarının güçlü desteğini kazanıyor." ifadesine yer verdi.

Dünya Bankası, Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Komisyonu, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile TIDIP çatısı altında buluştuklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Uluslararası ortaklarımızın ülkemizin sanayi kapasitesine, liderliğine ve dönüşüm vizyonuna ilişkin değerlendirmeleri, Türkiye'ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Hedefimiz, 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde sanayide karbonsuzlaşma yatırımını desteklemek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa ettiğimiz güçlü üretim altyapımızı, daha temiz teknolojiler, daha yüksek verimlilik ve artan rekabet gücüyle geleceğe taşıyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda, Türkiye'yi sanayide yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."