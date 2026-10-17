Bakan Kacır, İHKİB\'in yeni merkezini açtı, tekstile 10,8 milyar lira destek verildi

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda sektörde 1,7 trilyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon istihdamın önünü açtık. 11 bin 530 işletmeye 10,8 milyar lira destek sağladık ve 540 bin istihdamı koruduk. Tekstil ve hazır giyimde yenilikçi üretimi destekliyoruz. Ayrıca yeni merkezin tasarım, eğitim ve teknoloji alanlarında sektöre katkı sunacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin açılışına katıldı. Tekstil ve hazır giyim sektöründe dijital ve yeşil dönüşümün, yenilikçi üretimin ve uluslararası rekabet gücünün önemine dikkat çeken Kacır, son 23 yılda sektörde 1,7 trilyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon istihdamın önünü açtıklarını belirtti. Sektörde faaliyet gösteren 11 bin 530 işletmeye 10,8 milyar lira destek sağladıklarını ve 540 bin istihdamı koruduklarını ifade eden Kacır, merkezin tasarım, eğitim ve teknoloji alanlarında sektöre katkı sunacağını vurguladı. Kacır, konuşmasında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörümüzün dönüşümünü hızlandıracak, işletmelerimizin teknolojiye ve yenilikçi üretim altyapılarına erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçiriyoruz" dedi.

"Kalıcı başarı için yenilikçi ürünler geliştirmeliyiz"

Tekstil ve hazır giyim sektöründe kalıcı başarı için yenilikçi ürünler geliştirmemiz gerektiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sektörümüzün bu dönüşümünü hızlandıracak, işletmelerimizin teknolojiye ve yenilikçi üretim altyapılarına erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçiriyoruz. Nitekim yatırım teşviklerimizle son 23 yılda tekstil ve hazır giyim sektörümüzde 1,7 triyon liralık yatırımın ve yaklaşık 1 milyon istihdamın önünü açtık. Kalkınma ajanslarımız eliyle sektörümüzün üretim kapasitesini, verimliliğini ve yenilikçilik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik 634 projeye 3,8 milyar lira destek sağladık. Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızın 2025 çağrısında; kreatif endüstriler, tasarım ve moda merkezleri ile nitelikli kültür endüstrileri başlıklarında İstanbul'da hayata geçirilecek 13 projeyi destek kapsamına aldık. 2026 yılı çağrımızda ise İstanbul, Antalya, İzmir, Mardin ve Nevşehir'de kreatif endüstrilere yönelik yatırım konularında 27 proje başvurusu aldık. Değerlendirme süreçleri devam eden bu projeler, 18,4 milyar liralık yatırım ve bin 137 kişilik ilave istihdam potansiyeli taşıyor" dedi.

"İnovasyon ve Tasarım merkezi sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlayacak"

Bakan Kacır sözlerine şöyle devam etti: "AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında, sektörün dijital ve yeşil dönüşümünü destekleyen, toplam 28,5 milyon avroluk 4 projeye destek sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi de Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 'Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün Dijital Dönüşümü Projesi'nin kazanımlarını ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu hizmetleri aynı çatı altında buluşturan önemli bir altyapıdır. Projemiz kapsamında eğitim müfredatını yenilikçi dijital moda tasarımı programlarıyla zenginleştirdiğimiz İstanbul Moda Akademisi, tasarımcılarımızın ve işletmelerimizin dijital yetkinliklerini geliştirerek sektörümüzün tasarımdan üretime dönüşümüne katkı sunuyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yılın kasım ayında IPA III kapsamında yeni bir projeyi uygulamaya aldık. 7 milyon euro bütçeli projemizle tekstil ve hazır giyim sektörümüzün karbon ayak izinin azaltılmasına ve sürdürülebilir üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Böylece sektörümüzün çevresel standartlara uyum kapasitesini artırırken, özellikle Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü korumasına ve sürdürülebilir üretimde yeni yetkinlikler kazanmasına katkı sağlayacağız. Dijital Avrupa Programı kapsamında ülkemizde kurulan 8 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezinden biri olan MIDAS'ın koordinatörlüğünü de İHKİB üstleniyor. Dolayısıyla işletmelerimiz bir yandan yeni Merkezin sunduğu eğitim, tasarım, test ve doğrulama imkanlarından yararlanırken diğer yandan Avrupa'nın geniş teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle daha yakın iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak" şeklinde konuştu.

"Tekstil ve hazır giyimde 540 bin istihdamı koruduk"

Tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını belirten Bakan Kacır, Programın finansman ayağıyla da KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamamızla tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 11 bin 530 işletmeye 10,8 Milyar lira destek sağladık, 540 bin istihdamı koruduk ve ilave 29 bin 300 istihdam oluşturduk. Büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyondan 150 milyon liraya yükselttik. Hayata geçirdiğimiz 250 milyar liralık İmalat Sanayi Finansman Desteği Programımızla, imalat sanayimizin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimize 36 aya kadar vadeli, uygun koşullarda finansman sunuyoruz. Bugüne kadar 12 Sektörel Gelişim Merkezine toplam 210 milyon lira destek sağlanmasını kararlaştırdık. Bu merkezlerimiz eliyle 30 bin KOBİ'mizi nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle buluşturacağız" diye konuştu.