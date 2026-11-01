Bakan Kacır, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ne 60. yıl mesajı paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1967'den bu yana Türkiye'nin bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesine katkı sunan TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nin 60. yayın yılını kutladı.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, derginin 60 yıldır bilimsel merakı nesilden nesle aktardığını ve bilim ile toplum arasında köprü kurduğunu belirtti.

Derginin, geçmişten bugüne bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri okuyucularla buluşturduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Yıllar önce geleceğin haberi olarak kapaklarda yer bulan projeler, bugün Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı, bilim insanları ve araştırmacıları tarafından bir bir gerçeğe dönüştürülüyor. Bilimsel merakı nesilden nesle taşıyan ve 60 yıldır bilimle toplum arasında köprü kuran TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ne, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna ışık tutacağı nice yıllar diliyorum."