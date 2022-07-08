Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"

08.07.2022 11:19

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: "İzmir- İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz"

YALOVA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022'nin yılının ilk 6 ayana dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü'nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114'lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek- Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.

Otoyolun Orhangazi- Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu. Otoyolun 4'üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Osmangazi Köprüsü, İstanbul, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" - Son Dakika
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