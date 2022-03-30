Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı

30.03.2022 14:16
Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

Karaismailoğlu, " 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

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Adil Karaismailoğlu, Twitter, 1 Mayıs, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı - Son Dakika


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