Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.
Karaismailoğlu, " 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı - Son Dakika