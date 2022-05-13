Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi

13.05.2022 09:58
Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, "Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 2 milyar 963 milyon 2 bin lira, Katı Organik Gübre Desteği kapsamında 195 milyon 77 bin lira, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 8 milyon 900 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 6 milyon 308 bin lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 2 milyon 13 bin lira ve Hayvan Gıda Kaynakları Desteği kapsamında 1 milyon 374 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.

Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4 olan çiftçilere 20 Mayıs saat 18.00'den sonra ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi de 6 ile 8 olan çiftçilere 27 Mayıs saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Aynı grafiğe göre, Katı Organik Gübre Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 olan çiftçilere 20 Mayıs 18.00'den sonra yapılacak.

Diğer destek ödemeleri ise bugün saat 18.00'den itibaren çitçilerin hesaplarına aktarılacak. - ANKARA

Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi
Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu... Kirişci: 'Bu sektörün mutlak bir hizmetkarı ve bir emanetçisi ve üzerine aldığı sorumluluğu eksiksiz, noksansız yerine getirmek zorunda olduğunu...

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Mayıs, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon liralık destek ödemelerinin başladığını bildirdi - Son Dakika


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