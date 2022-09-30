Bakan Kirişci:  ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci:  ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor

30.09.2022 22:09
Bakan Kirişci:  ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Çiftçi Kayıt Sistemi' başvurularının 1 Ekim tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Çiftçi Kayıt Sistemi' başvurularının 1 Ekim tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Bakan Kirişci, yeni başlayacak uygulama için "Çiftçimize, üreticimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesiyle tarımda yeni bir dönem başlıyor. Bürokrasi azalacak. Çiftçilerimiz, dijital dünyanın imkanlarından faydalanarak birçok işlemi kolaylıkla yapabilecek. Değişiklik ile; ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor. e-Devlet Kapısı hizmetinden, ilk aşamada ürün güncellemesine gidecek çiftçilerimiz yararlanabilecek. Hem gerçek hem de tüzel kişiliğe haiz çiftçilerimiz, sistemi kolayca kullanabilecek. e-Devlet Kapısı'ndan başvurular süreç içerisinde geliştirilecek. Dijital hizmetlerimiz, çiftçimizin iş yükünü azaltacak şekilde aşama aşama güncellenecek. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzasını, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda, çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırdık. Ziraat Odaları'ndan her yıl alınan 'Çiftçi Belgesi', sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerimizden istenecek. Çiftçilerimiz başvurusunu yaparken aktif olarak Ziraat Odası'na üye olduğunu da beyan edecekler. ÇKS başvuru süresini, daha başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi amacıyla 10 aydan 4 aya düşürdük. 2023 üretim yılı için başvurular, 1 Eylül-31 Aralık 2022 tarih aralığında olacak. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacak. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Ayrıca e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi ücretsiz olarak alınabilecek. Çiftçimize, üreticimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Bu gece yarısı itibarıyla hizmete açılacak uygulama ve işlemler e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.


YORUMLAR
500
Bakan Kirişci ÇKS'ye başvurular, e-Devlet'ten gerçekleştirilecek Bakan Kirişci ÇKS'ye başvurular, e-Devlet'ten gerçekleştirilecek Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci:  ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 00:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci:  ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim tarihi itibarıyla hizmete açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement