Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması

28.04.2022 15:38
Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimize güç katacak desteklerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Toplam hibe tutarı 3 milyar lira

Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.

205 milyon lira destek sağlanan projeler hayata geçirildiğinde toplam 368 milyon liralık makine-ekipman ülke tarımına kazandırılmış olacak.

11. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor.

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, kırsal kalkınma projelerine verilecek hibe desteklerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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