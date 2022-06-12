Bakan Kirişci: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

12.06.2022 00:58
Bakan Kirişci: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tamamlandığı 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatların tamamlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tamamlandığı 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatların tamamlandığını söyledi.

Yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri çalışmaların yerinde incelemek üzere son Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la birlikte bugün Artvin'un Yusufeli ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, baraj şantiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusufeli Barajının ülke ekonomisine yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Kirişci, "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir. Elektro mekanik ve hidromekanik imalatları devam etmekte. Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşındığı zaman su tutma işlemi başlayacak. Bölge halkımızın gerek Yusufeli merkez, gerekse barajdan etkilenen köylerimizin taşınması hususuyla ilgili öncelikli olarak gündeme gelen mevzuat düzenlemesi iki gün önce meclisimizde görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz. Sahadaki hem durumu hem gelinen bu aşamayı onların da ilaveleri varsa onların da fikirlerini alarak varsa istekleri ve talepleri alarak barajın da bir an önce su tutmasını sağlayacak bir aşamaya gelmek istiyoruz. Ülkemizin bu baraja çok ihtiyacı var. Hem kurulu gücü hem de enerji üretim kabiliyeti katkısı oldukça önemli" dedi.

"Hak sahiplerinin yeni evlerinin ödeme koşulları ve maliyeti en fazla konuşulan konu; Bu sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir özel düzenlemeyle meclisten geçti"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise "Burada gecikmenin maliyeti ile taşınmanın maliyeti arasında büyük bir uçurum var. 1'e bin, hem ülkenin enerji üretimi bakımından hem kalkınma hedefleri bakımından bu barajın bir an önce devreye girmesi gerekmekte. Buradaki en büyük sorun taşınma için yeni yapılan yerde hak sahiplerinin yeni evlerinin ödeme koşulları ve maliyeti en fazla konuşulan konu. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir özel düzenlemeyle meclisten geçti. Dolayısıyla bu mesele halloldu" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 'Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir' - Son Dakika

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