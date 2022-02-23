Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü

23.02.2022 00:57
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası kapsamında Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası kapsamında Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası ikinci gününde de devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve cuma gününe kadar devam edecek olan İklim Şurası için Konya'da bulunan Bakan Kurum, birçok önemli ismi kabul etti. Kabuller kapsamında Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile görüştü. İkili görüşmede Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına destek sağlamak için 22 Ekim 2021 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilebilecek projeler ile mevcut finansmanın nasıl genişletilebileceği değerlendirildi.

Dünya Bankası tarafından yerel yönetimler için geliştirilecek proje paketleri dahilinde elektrikli mikro araçlar, mikromobilite, yenilenebilir enerjide belediye uygulamalarının artırılması ve yürüyüş ve bisiklet yolları konuları görüşüldü.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame, müsilaj probleminin çözülmesi için Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeler için projeler geliştirdiklerini belirterek, projelere ilişkin Bakan Kurum'a ayrıntılı bilgi verdi.

Auguste Kouame, yeşil finans imkanlarının artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi bankaların, diğer bankaların desteği için öncü bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi. - KONYA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti Son dakika haber! Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var Bakan Kurum: Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var

Dünya Bankası, Murat Kurum, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
01:05 Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 01:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement