Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu

02.07.2022 12:05

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bakan Muş, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık. Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır! Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İhracat, 23,4 milyar dolarla tüm zamanların haziran ayı rekorunu kırdı

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Açıklanan verilere göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu. En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.

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SON DAKİKA: Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu - Son Dakika
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