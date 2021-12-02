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Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık! - Son Dakika

Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!

02.12.2021 11:55
Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Kasım ayında ihracat rekoru kırıldığını öne süren Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" diye konuştu.

Türkiye'de ekonomiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, bir yandan da ithalata ve ihracat dengesi de merak ediliyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, aylık ihracat verilerini paylaşmak adına kameralar karşısına geçti. Bakan Muş, kasım ayında ihracat rekoru kırıldığını dile getirdi.

YÜZDE 33.4'LÜK ARTIŞ

Kasım ayında ihracatta yüzde 33.4'lük artış yaşandığını belirten Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" dedi.

Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık! - Son Dakika Ekonomi


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