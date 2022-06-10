Bakan Nebati'den Yabancı Yatırımcıya Mesaj:  "Tahsisli Swap Enstrümanı ile Yurt Dışı Yerleşiklerin TL Cinsi Varlıklara Erişim İmkanı Genişletilecek" - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Yabancı Yatırımcıya Mesaj:  "Tahsisli Swap Enstrümanı ile Yurt Dışı Yerleşiklerin TL Cinsi Varlıklara Erişim İmkanı Genişletilecek"

10.06.2022 23:26
Bakan Nebati'den Yabancı Yatırımcıya Mesaj:  "Tahsisli Swap Enstrümanı ile Yurt Dışı Yerleşiklerin TL Cinsi Varlıklara Erişim İmkanı Genişletilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir" dedi.

Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında bugün, yurt dışı yatırımcılar için uzun vadeli yatırım ortamı sağlayacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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Kaynak: ANKA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Yabancı Yatırımcıya Mesaj:  'Tahsisli Swap Enstrümanı ile Yurt Dışı Yerleşiklerin TL Cinsi Varlıklara Erişim İmkanı Genişletilecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den Yabancı Yatırımcıya Mesaj:  "Tahsisli Swap Enstrümanı ile Yurt Dışı Yerleşiklerin TL Cinsi Varlıklara Erişim İmkanı Genişletilecek" - Son Dakika
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