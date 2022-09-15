Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi

İngiliz gazetesi Financial Times, Türkiye hakkında dikkat çeken iddialara yer verdi. Yapılan haberde, Türkiye'nin bu yıl açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiği ileri sürüldü.

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı." ifadelerine yer verirken turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları "açıklayamadığını" öne sürdü.

BAKAN NEBATİ'DEN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, daha önceki açıklamasında da "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz." ifadelerine yer vermişti.