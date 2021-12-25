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Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası! - Son Dakika

Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası!

25.12.2021 10:18
Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası!

Dövizin yükselişi sırasında hızlıca gelen zamlar sonrası sert düşüşün hala fiyatlara yansımaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye'nin sopası" diye konuştu.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve "kur korumalı TL vadeli mevduat" hesabını ve yeni ekonomi modelinin detaylarını anlattı.

TGRT'nin haberine göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, "Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye'nin sopası" dedi.

YÜKSEK BÜYÜME VE DÜŞÜK CARİ AÇIK HEDEFLENİYOR

Yeni ekonomi modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu belirten Bakan Nebati, yeni modelle yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirti.

Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerektiğini belirten Bakan Nebati "Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak" dedi.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili Bakan Nebati'nin sunumda sistemi örnek bir tablo göstererek anlattığı belirtildi. Örnek tablo ile 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL'nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.

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Hazine Ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

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