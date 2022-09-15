Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi - Son Dakika
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Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

15.09.2022 13:00
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden yola emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo, 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor. Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız, büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçesi 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi - Son Dakika
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