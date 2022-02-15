Üye Girişi
Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe - Son Dakika

Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe

15.02.2022 13:44

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Ülkemizdeki elektrik ve doğal faz fiyatları reel fiyatların altındadır" sözlerine yer verdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi.

FİYATLAR İÇİN "YIKICI" İFADESİNİ KULLANDI

Açıklamasının devamında son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan elektrik ve doğal gaz faturalarına değinen Bahçeli, fiyat artışlarını "Yıkıcı" olarak nitelendirdi. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Bahçeli, "Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ İLE TERS DÜŞTÜLER

Yeni ekonomi modelini açıkladığı basın toplantısında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise şu değerlendirmeyi yapmıştı: " Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların da altındadır. Satın aldığımız doğal gazın neredeyse 5'te 4'ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde."

"AVRUPA'DA EN UCUZ DOĞAL GAZ TÜRKİYE'DE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de dün akşam doğal gaz faturalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor" diyen Özhaseki, "Doğal gaz bir vatandaşa 1.000 lira geliyorsa aslında o fatura 4.000 lira. Avrupa'da en ucuz doğal gaz Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZIN FİYATI BİR YILDA 10 KAT ARTTI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi. Doğal gazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

"HANEBAŞI YILLIK 5 BİN LİRA DESTEK YAPILIYOR"

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Maliye Bakanı, Doğalgaz, TBMM, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement