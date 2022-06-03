Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü

03.06.2022 19:37
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Zainab Shamsuna Ahmed ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Zainab Shamsuna Ahmed ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Heyetler arası görüşmelerin son ayağında Batı Afrika'daki önemli ortaklardan Nijerya'nın Maliye Bakanı Ahmed ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın, yatırımların artmasına sağlayacağı katkıyı ele alarak ikili ticaretimizin hedeflenen seviyelere ulaşmasına destek olacak adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Nebati, İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantılarının ardından bugün bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ve bir araya gelen Nebati, ardından Endonezya Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile görüştü.

Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü
Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü

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Bakan Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü Bakan Nebati, İKB Başkanı Al Jasser ile görüştü
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Nijerya Maliye Bakanı Ahmed ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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